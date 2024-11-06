Шахтер и Янг Бойз U-19 сойдутся в матче 4-го тура Юношеской лиги УЕФА. Составы команд и онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19 начнется уже в 13:00 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на официальном сайте “горняков” – по этой ссылке.

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Стартовый состав Шахтера U-19: Баглай – Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков – Давыденко, Тютюнов – Сметанов, Галонский, Цуканов – Ломага.

Стартовый состав Янг Бойз U-19: Яхия Шериф – Бреган, Термонси, Румо, Адеми – Люти, Рюфенер, Джост, Этоски – Беллино, Цимба.

Отметим, что Шахтер U-19 имеет 6 очков после 3 туров и занимает 19 позицию, а Янг Бойз лишь 25-й с 3 пунктами в активе.

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