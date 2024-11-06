Старт матча оказался для Шахтера неутешительным. Огарков сбил Люти в штрафной площади – пенальти, который четко реализовал Цимба. Впрочем, юные “горняки” продемонстрировали характер и еще до перерыва организовали себе комфортное преимущество. В течение 14 минут голами отметились Цуканов, Костюк и Тютюнов.

Шахтер победил Янг Бойз в матче Юношеской лиги УЕФА и вырвался в топ-5 – "горняки" забили трижды за тайм

Шахтер упустил несколько моментов во второй половине, за что едва не поплатился в конце. Башмарин хотел помочь голкиперу, но получилась срезка в собственные ворота – 3:2. К счастью, подопечные Алексея Белика удержали третью победу и с 9 очками идут на престижной седьмой строчке таблицы Юношеской лиги УЕФА.