Молодежные команды Шахтера и Динамо сойдутся в матче 26-го тура чемпионата Украины U-19. Составы команд и онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Шахтер U-19 – Динамо U-19 начнется в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на YouTube-каналах Динамо и Шахтера, или в этой новости на "Футбол 24".

Динамо U-19 подходит к поединку со сверстниками Шахтера в статусе действующего чемпиона юношеского первенства. В текущем сезоне "бело-синие" находятся на первом месте, однако их преимущество над "горняками" составляет лишь одно очко. В случае победы Динамо, киевляне сделают большой шаг к завоеванию золотых медалей, в то же время Шахтер может опередить нынешнего лидера на вершине турнирной таблицы.

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Стартовый состав Шахтера U-19: Баглай, Дрозд, Данковский, Башмарин, Огарков(к), Арройо, Бундаш, Тютюнов, Сметана, Цуканов, Ломага.

Запасные: Кравец, Милокост, Шелекета, Калюжный, Галонский, Балакай, Зубрий, Желиба, Решетников, Давиденко, Кострица, Середа, Петрук.

Стартовый состав Динамо U-19: Суркис, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко, Ищенко, Кремчанин, Саленко, Осипенко, Редушко, Герич.

Запасные: Семка, Задорожный, Дехтяр, Люсин, Озимай, Пеикришвили, Белый, Рыбак, Пономаренко.