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Шахтер U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча

12:02 120 Читати українською
Шахтер U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча
Шахтер U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча

Шахтер U-19 принимает дома ожесточенных соперников – киевское Динамо. Смотрите онлайн-трансляцию матча на сайте "Футбол 24".

Центральный матч молодежного первенства Шахтер U-19 – Динамо U-19 начнется в 12:00. "Горняки" возглавляют турнирную таблицу с 24 очками, тогда как киевляне занимают 4 позицию с 21 пунктом в активе.

Составы команд:

Шахтер U-19: Турбаевский – Козик, Гуров, Якуба, Рудавский – Очеретько, Егбуджуо, Кобылянский – Сикан, Судаков, Абдуллаев.

Запасные: Музычка, Авдеев, Капинус, Булеза, Гулько, Мудрик, Гончарук.

Динамо U-19: Нещерет – Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко – Михайленко, Ефименко, Надольский, Шулянський, Окоро – Ванат.

Запасные: Моргун, Кузик, Ярош, Бодня, Волошин, Великан, Здырко.

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