Шахтер U-19 – Реал Мадрид U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Шахтер U-19 в рамках 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА принимает Реал U-19. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА 2021/22 между Шахтером U-19 и Реалом U-19 начался в 13:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Шахтер U-19: Пузанков – Капинус, Козик, Фарина, Булеза - Сигеев, Лосенко, Гулько - Глущенко, Гончарук, Векленко
Запасные: Твардовский, Гаврилюк, Савченко, Бако, Роспутко, Плющ, Погорелый
Реал Мадрид U-19: Торрес – Ферран Руис, Каррильо, Марвел, Обрадор – Лукас, Мануэль Анхель – Петер, Гонсалес, Гонсало – Герреро
Запасные: Висенте, Иглесиас, Асенсио, Ферер, Вильяр, Муньос, Пухоль
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