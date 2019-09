Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19 начался в 13:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Стартовые составы

Шахтер U-19: Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Булеза, Гуров, Крыськив, Очеретько, Бондаренко, Мудрик, Сикан

Запасные: Турбаевский, Эгбуджо, Драмбаев, Рудавский, Кобылянский, Судаков, Абдуллаев

Манчестер Сити U-19: Мулден, Диунку, Аманква, Харвуд-Беллис, Огбета, Посо, Брааф, Бернабе, Туази, Дойл, Роджерс

Запасные: Робинсон, Траффорд, МакДональд, Деле-Баширу, Найт, Дилэп

