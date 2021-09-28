Юные "горняки" до сегодняшнего дня были лидерами группы, ведь в первом туре деклассировали сверстников из Шерифа (5:0), а Интер расписал ничью с Реалом (1:1).

Интер U-19 одержал минимальную победу над Шахтером в Юношеской лиге УЕФА

Судьбу отчетного матча решил один мяч. Его забил Чезаре Касадеи. Получив преимущество, Интер отошел в оборону, которую Шахтер так и не смог пробить хотя бы однажды.