Шахтер U-19 – Интер U-19 – 0:1 – видео гола и обзор матча
18:01 - Читати українською
Шахтер уступил Интеру во 2 туре Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер U-19 – Интер U-19.
завершено
Чезаре Касадеи 30’
30’ Чезаре Касадеи
Юные "горняки" до сегодняшнего дня были лидерами группы, ведь в первом туре деклассировали сверстников из Шерифа (5:0), а Интер расписал ничью с Реалом (1:1).
Интер U-19 одержал минимальную победу над Шахтером в Юношеской лиге УЕФА
Судьбу отчетного матча решил один мяч. Его забил Чезаре Касадеи. Получив преимущество, Интер отошел в оборону, которую Шахтер так и не смог пробить хотя бы однажды.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter