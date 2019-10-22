Шахтер U-19 – Динамо Загреб U-19: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Шахтер U-19 принимает своих сверстников из Динамо Загреб в поединке 3-го тура Юношеской Лиги УЕФА 2019/20. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер U-19 – Динамо U-19 стартует в 13:00 на тренировочном поле Металлист в Харькове. Игру также транслирует телеканал "Футбол 2".

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После двух туров "горняки" замыкают турнирную таблицу группы С, набрав 1 очко. В свою очередь хорваты имеют в активе 4 пункта и возглавляют квартет. Заметим, что Динамо Загреб U-19 возглавляет известный в Украине Игор Йовичевич – бывший игрок и тренер львовских Карпат.

Для сохранения шансов на выход из группы подопечным Андреса Карраско необходимо только побеждать своего оппонента.

Шахтер U-19 – Динамо Загреб U-19: стартовые составы

Шахтер U-19: Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Рудавский, Эгбуджо, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Абдуллаев, Сикан

Динамо Загреб U-19: Йосипович, Хрвой, Юришич, Гвардиол, Шутало, Франич, Марин, Янкович, Шипош, Кризманич, Каррица

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