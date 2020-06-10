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Шахтер третий поединок подряд проведет на НСК Олимпийский

14:08 56 Читати українською
Шахтер третий поединок подряд проведет на НСК Олимпийский
Колос примет Шахтер на Олимпийском / ФК Шахтер

Матч 26 тура УПЛ Колос – Шахтер пройдет на самом стадионе Украина.

 

Ковалевский Колос, который свои домашние матчи обычно проводит на Оболонь Арене, сыграет с Шахтером на НСК Олимпийский. Встреча Колос – Шахтер стартует 14 июня в 17:00. Игра пройдет без болельщиков, информирует официальный сайт "горняков".

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Напомним, после возобновления УПЛ Шахтер уже дважды играл на НСК Олимпийский – против Динамо (3:1) и Десны (3:2). Как известно, УПЛ позволила клубам самым согласовывать место проведения матчей.

К слову, Шахтеру для досрочного чемпионства нужно выиграть лишь 2 поединка. Подопечные Луиша Каштру опережают Динамо и Зарю на 16 очков.

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Шахтер Шахтер Колос Колос Колос - Шахтер НСК Олимпийский
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