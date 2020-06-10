Шахтер третий поединок подряд проведет на НСК Олимпийский

Матч 26 тура УПЛ Колос – Шахтер пройдет на самом стадионе Украина.

Ковалевский Колос, который свои домашние матчи обычно проводит на Оболонь Арене, сыграет с Шахтером на НСК Олимпийский. Встреча Колос – Шахтер стартует 14 июня в 17:00. Игра пройдет без болельщиков, информирует официальный сайт "горняков".

Динамо – Колос: изменено время начала игры

Напомним, после возобновления УПЛ Шахтер уже дважды играл на НСК Олимпийский – против Динамо (3:1) и Десны (3:2). Как известно, УПЛ позволила клубам самым согласовывать место проведения матчей.

К слову, Шахтеру для досрочного чемпионства нужно выиграть лишь 2 поединка. Подопечные Луиша Каштру опережают Динамо и Зарю на 16 очков.

"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі