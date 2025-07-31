Шахтер требует у команды Серии А 20 миллионов за звездного легионера – игрок уже дал согласие на переход
19:42 - Читати українською
Болонья ведет переговоры с Шахтером по бразильцу Эгиналдо.
После продажи Дена Ндойе в Ноттингем Форест итальянская Болонья начала поиск замены для швейцарца. И главным кандидатом на эту роль стал Эгиналдо из Шахтера, сообщает TuttoBolognaWeb.
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Источник сообщает, что команда Серии А уже договорилось с 20-летним бразильцем. Главным препятствием для трансфера является цена, которую требуют "горняки" – 20 миллионов евро.
Болонья надеется договориться о скидке или аренде с обязательным выкупом.
Напомним, что Эгиналдо перешел в Шахтер в 2023 году с Васко да Гамы за 3,5 миллиона евро.
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