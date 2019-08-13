Шахтер тонко затроллил Динамо после вылета киевлян из Лиги чемпионов

Марлос и Тайсон не унывают / Фото ФК Шахтер

Динамо снова пролетает мимо группового этапа ЛЧ, а для пресс-службы Шахтера – это очередной повод посоревноваться в чувстве юмора.

Динамо расписало боевую ничью с Брюгге в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ и по итогам двух поединков покидает турнир.

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В лагере донецкого Шахтера ожидали, когда на НСК Олимпийский прозвучит финальный свисток, чтобы выкатить новую порцию троллинга.

"Уже скоро Лига чемпионов в Харькове", – указано в последней публикации донецкого клуба в Instagram.

Напомним, "горняки" на правах действующего чемпиона Украины начнут свой путь в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.

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