Шахтер тонко затроллил Динамо после вылета киевлян из Лиги чемпионов

Динамо снова пролетает мимо группового этапа ЛЧ, а для пресс-службы Шахтера – это очередной повод посоревноваться в чувстве юмора.
Динамо расписало боевую ничью с Брюгге в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ и по итогам двух поединков покидает турнир.
Жерсон Родригес посвятил дебютный гол за Динамо покойной матери – Шахтер неуместно потроллил игрока
В лагере донецкого Шахтера ожидали, когда на НСК Олимпийский прозвучит финальный свисток, чтобы выкатить новую порцию троллинга.
"Уже скоро Лига чемпионов в Харькове", – указано в последней публикации донецкого клуба в Instagram.
Напомним, "горняки" на правах действующего чемпиона Украины начнут свой путь в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.
Динамо свело матч с Брюгге к феерической ничьей и вылетело из Лиги чемпионов