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Шахтер тонко затроллил Динамо после вылета киевлян из Лиги чемпионов

13 августа 23:15 431 Читати українською
Шахтер тонко затроллил Динамо после вылета киевлян из Лиги чемпионов
Марлос и Тайсон не унывают / Фото ФК Шахтер

Динамо снова пролетает мимо группового этапа ЛЧ, а для пресс-службы Шахтера – это очередной повод посоревноваться в чувстве юмора.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

Динамо расписало боевую ничью с Брюгге в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ и по итогам двух поединков покидает турнир.

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В лагере донецкого Шахтера ожидали, когда на НСК Олимпийский прозвучит финальный свисток, чтобы выкатить новую порцию троллинга.

"Уже скоро Лига чемпионов в Харькове", – указано в последней публикации донецкого клуба в Instagram.

Напомним, "горняки" на правах действующего чемпиона Украины начнут свой путь в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.

Динамо свело матч с Брюгге к феерической ничьей и вылетело из Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Брюгге Шахтер Шахтер футбольные курьёзы
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