Защитник "горняков" Давид Хочолава решил задержаться в донецком клубе еще на несколько лет.

Грузинский защитник Давид Хочолава продлил соглашение с донецким Шахтером.

Шахтер – лучшая команда первого круга УПЛ по данным Instat

По сообщению издания Meta Ratings, стороны продлили контракт еще весной 2020 года. Предыдущая договоренность с клубом истекала 30 июня 2022-го, поэтому новое соглашение заключили до 2025 года.

Напомним, Хочолава перешел в Шахтер летом 2017 года из Черноморца в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел в футболке "горняков" 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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