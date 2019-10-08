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Шахтер сыграет товарищеский матч во время перерыва на игры сборных

14:16 37 Читати українською
Шахтер сыграет товарищеский матч во время перерыва на игры сборных
ФК Шахтер

Во время паузы в чемпионате Украины и еврокубках донецкий Шахтер проведет товарищескую встречу с Оболонью-Бровар.

В среду, 9 октября, на поле загородного комплекса Святошин подопечные Луиша Каштру сыграют с киевской Оболонью-Бровар, сообщает официальный сайт донецкого клуба. Матч начнется в 10:30.

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Напомним, Оболонь-Бровар лидирует в Первой лиге Украины, имея в своем активе 25 очков после 12 туров.

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