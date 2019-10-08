Шахтер сыграет товарищеский матч во время перерыва на игры сборных

Евро-2020 — 14:40 29
-
Украина – Литва: прогноз на матч квалификации Евро-2020
-
СК Дніпро-1: очікування були далекими від реальності, або Чому команда Михайленка не стала "третьою силою"Сергій Тищенко — 13:00 2514
-
Наші за кордоном: Девіч переможним голом шокував гранда, брутальний Мякушко, розлючений ОлійникМир — 11:40 334
-
Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионатЕвро-2020 — 7 окт 3613
-
Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман СітіАнглия — 7 окт 1962