Шахтер сыграет спарринг на следующий день после ответного матча ЛЕ – известный соперник
15 июля 16:40 - Читати українською
Шахтер запланировал еще один товарищеский матч в Словении.
18 июля дончане встретятся с Триглавом, который выступает во втором дивизионе Словении, сообщает пресс-служба "горняков".
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Матч начнется в 11:00 на следующий день после повторного поединка с Ильвесом в квалификации Лиги Европы. Матч с финнами состоится 17 июля в 19:00.
Напомним, в первой встрече с Ильвесом подопечные Арды Турана оформили разгромную победу со счетом 6:0. В следующем раунде квалификации ждет Бешикташ.
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