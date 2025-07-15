Шахтер запланировал еще один товарищеский матч в Словении.

18 июля дончане встретятся с Триглавом, который выступает во втором дивизионе Словении, сообщает пресс-служба "горняков".

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Матч начнется в 11:00 на следующий день после повторного поединка с Ильвесом в квалификации Лиги Европы. Матч с финнами состоится 17 июля в 19:00.

Напомним, в первой встрече с Ильвесом подопечные Арды Турана оформили разгромную победу со счетом 6:0. В следующем раунде квалификации ждет Бешикташ.

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