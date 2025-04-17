Спортивный арбитражный суд в Лозанне будет рассматривать дело о бесплатном трансфере полузащитника Шахтера в Панатинаикос. Об этом говорится на официальном сайте арбитражного органа.

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После начала полномасштабного вторжения бразильский вингер "горняков" Тете выступал на правах аренды за Лион и Лестер. В 2023 году футболист отказался возвращаться в Украину и подписал контракт с Галатасараем на правах свободного агента. Из турецкого клуба бразилец перешел в греческий Панатинаикос за 10 миллионов евро.

После запросов Шахтера, ФИФА приняла, что Галатасарай должен выплатить донецкому клубу компенсацию в размере 2,3 миллиона евро, впрочем, турки и сам футболист подали иск в спортивный арбитражный суд, который будет рассматривать это дело 24 апреля. Решение CAS будет окончательным и не подлежит дальнейшим апелляциям.

Напомним, Шахтер зимой 2019 года заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. Бразилец выступал в составе "горняков" в 2018-2022 гг. За это время он провел 108 матчей за клуб, забил 31 гол и отдал 15 ассистов.

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