"ФИФА нас игнорирует. Она буквально игнорирует наши обращения и просьбы, особенно в отношении игроков, которые выехали после вторжения России, такие как Тете в Лион или Манор Соломон в Тоттенхэм. Они уехали в аренду и не вернулись, несмотря на свои контракты, при этом Шахтер не получил никакой финансовой компенсации.

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Суд против Лиона? Мы надеемся получить ответ в течение месяца. Вдумайтесь: Тете был игроком Шахтера, он перешел в Лион в 2022 году на правах аренды, но его контракт остался в силе. И Лион получил деньги, продав нашего игрока в другой клуб, считая, что Тете теперь их игрок, не посоветовавшись с нами, и, главное, забрав финансовую компенсацию себе. Таким образом, Лион получил деньги за игрока, который им не принадлежал.

Мы пытались поговорить с Лионом, и я несколько раз контактировал с Джоном Текстором (владельцем Лиона – прим.). Но новое руководство ответило, что эти операции зависели от старого руководства, не предложив нам никакой компенсации. Поэтому мы начали судебный процесс. У нас не было такой проблемы с Реалом, например, с Винисиусом Тобиасом – мы смогли договориться с мадридским руководством и Флорентино Пересом, и нам удалось найти общий язык. С Лионом этого не произошло.

Реакция ФИФА? ФИФА нам не помогла. Наши запросы остались без ответа, хотя ситуация была ненормальной. ФИФА не интересуется нами и действует в собственных интересах, не заботясь ни нашей ситуацией, ни нашими трудностями. Мы вынуждены справляться сами, не имея возможности рассчитывать на ФИФА, которая, очевидно, имеет другие заботы", – поделился Палкин в интервью RMC Sport.

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