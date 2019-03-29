toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Шахтер стремится подписать бразильского защитника Кевема

15:36 77 Читати українською
Шахтер стремится подписать бразильского защитника Кевема
Кевем / O Liberal

Еще один бразилец может оказаться в донецком клубе.

Шахтер проявляет интерес к центральному защитнику Ремо Кевему, сообщает Globo. По информации источника, представители "горняков" уже наблюдали за игрой молодого бразильца.

УЕФА наказал Шахтер частичным закрытием трибун стадиона из-за расистского поведения болельщиков

Шахтер готов предложить 500 тысяч долларов за 70% прав на игрока. Ремо хочет оставить себе хотя бы 30%, чтобы в случае последующей перепродажи Кевема получить больше денег.

Кроме Шахтера, к 18-летнего защитника проявляют интерес ряд бразильских клубов, среди которых и Атлетико Паранаэнсе.

Исмаили сможет принять участие в матче с Александрией – его повреждение оказалось незначительным

В текущем сезоне Кевем провел 7 матчей за Ремо, отметившись 1 голом.

Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Кевем Кевем
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
5
мин
Хоффенхайм
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук