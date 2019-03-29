Шахтер стремится подписать бразильского защитника Кевема

Еще один бразилец может оказаться в донецком клубе.

Шахтер проявляет интерес к центральному защитнику Ремо Кевему, сообщает Globo. По информации источника, представители "горняков" уже наблюдали за игрой молодого бразильца.

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Шахтер готов предложить 500 тысяч долларов за 70% прав на игрока. Ремо хочет оставить себе хотя бы 30%, чтобы в случае последующей перепродажи Кевема получить больше денег.

Кроме Шахтера, к 18-летнего защитника проявляют интерес ряд бразильских клубов, среди которых и Атлетико Паранаэнсе.

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В текущем сезоне Кевем провел 7 матчей за Ремо, отметившись 1 голом.