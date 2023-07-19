Шахтер штормит после резонансного ухода Игора Йовичевича. Патрик ван Леувен пока проваливается в спаррингах, а Георгий Судаков публично скучает по старому тренеру. Фанаты также не в восторге, поскольку "горняки" решили пригласить Алексея Гая, который не может выжать из себя признание России агрессором. Хотя бы от этой идеи в клубе отказались.

А вот в Динамо все относительно спокойно – товарищеские матчи складываются успешно, новая форма готова, а Игорь Суркис принимает участие в разных челленджах. Об этих и других интересностях последних дней смотрите в выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

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