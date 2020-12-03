Две победы над Реалом и ничья с Интером позволили Шахтеру набрать 7 очков, что является лучшим показателем среди представителей Восточной Европы в текущем сезоне ЛЧ.

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Вторые и третьи места занимают российские Краснодар и Локомотив. Первый набрал 4 очка (победа и ничья с Ренном), а московский клуб расписал два ничейных результата, в том числе второй поединках с Атлетико.

Наихудшими же оказались Зенит, Динамо и Ференцварош. Все команды имеют по 1 набранному пункта, однако из-за разницы голов подопечные Реброва занимают последнее место в этом рейтинге.

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