Шахтер стал лидером чемпионата Беларуси – Вернидуб и Ко опередили главного конкурента после разгромной победы

В 17-м туре чемпионата Беларуси солигорский Шахтер без проблем разгромил Городею (4:1).

Чемпионат Беларуси, 17 тур

Шахтер Солигорск – Городея – 4:1

Голы: Антич, 7, Архипов, 38, Иванович, 40, Яхшибоев, 82 – Архипов, 50

Команда Юрия Вернидуба продлила удачную серию в первенстве Беларуси. Под натиском Шахтера не устояла Городея, которая пропустила в свои ворота 4 гола, ответив лишь одним точным ударом.

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Еще до перерыва счет был 3:0. В дебюте второй половины игры гости отыграли один гол, однако последнее слово осталось за Шахтером. Яхшибоев мощным ударом в дальний угол установил окончательный итог матча.

БАТЭ неожиданно потерял очки со Славией, поэтому команда Юрия Вернидуба стала единоличным лидером чемпионата. Шахтер набрал 33 очка, у команды из Борисова – на два балла меньше. К слову, солигорцы удерживают статус лучшей обороны чемпионата – всего 9 пропущенных голов в 17-ти матчах (у БАТЭ – вдвое больше).

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут