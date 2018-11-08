Шахтер совершил вынужденную посадку в Одессе из-за погодных условий

Шахтер не смог планово долететь в Киев, возвращаясь из Манчестера после матча Лиги чемпионов.

После выездного поединка 4-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити "горняки" возвращались в Киев.

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После разгромного поражения (0:6) донецкий клуб постигла еще одна неудача. Самолет Шахтера не смог приземлиться в Киеве из-за погодных условий и совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы, сообщает football.ua.

Напомним, после фиаско в Манчестере Шахтер остается на последней строчке своей группы, имея в активе всего 2 очка.

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