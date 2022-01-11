Перспективный бразилец, которого на родине называют новым Марсело, готов сменить клуб уже этой зимой, хотя его контракт с Фламенго рассчитан до лета 2025 года.

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По информации AS, за Рамосом уже выстроилась немалая очередь. Среди претендентов на 20-летнего левого защитника нашлось место Шахтеру. Конкурентами дончан испанское издание называет Бенфику, Базель, Гранаду, Эспаньол, Реал Сосьедад и французский Монако.

Портал Transfermarkt оценивает Рамоса в 2 млн евро, но торги начнутся на отметке в 6 млн. На профессиональном уровне бразилец уже успел сыграть 30 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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