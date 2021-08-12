Атакующий полузащитник получил травму в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Генка (2:1), в котором был заменен уже на 37-й минуте.

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Педриньо повредил мышцы задней поверхности бедра, сообщает официальный сайт Шахтера. Отмечается, что на реабилитацию понадобится около недели.

Таким образом, летний новичок "горняков" точно пропустит игру 4-го тура УПЛ против Металлиста 1925, которая состоится уже завтра, 13 августа. В то же время есть надежда, что бразилец будет готов к первому матчу плей-офф квалификации ЛЧ против Монако, который запланирован на 17 августа.

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