Шахтер вынужден проходить уже привычную процедуру перед поединком Лиги чемпионов против Реала.

Перед приемом мадридцев игроки, тренерский штаб и персонал "горняков" сдали тесты на COVID-19, сообщает Instagram клуба.

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Результаты всех оказались отрицательными, поэтому команда Каштру может спокойно готовиться к важному поединку. Завтра (1 декабря) Шахтер в Киеве будет принимать Реал в рамках 5 тура Лиги чемпионов.

Напомним, перед предыдущей очной встречей дончан постигла коронавирусная катастрофа, однако это не помешало добыть в Мадриде сенсационную победу 3:2.

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