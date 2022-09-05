Защитник Шахтера Виктор Корниенко сделал важный шаг на пути к восстановлению от тяжелой травмы, полученной в игре против Кривбасса.

Виктор был прооперирован в Риме из-за разрыва передней крестообразной связки коленного сустава, полученного в поединке с Кривбассом, сообщает официальный твиттер Шахтера.

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"Горняки" назвали и ориентировочный срок восстановления защитника – 6 месяцев, так что в этом году Корниенко на поле мы уже не увидим.

Отметим, встреча против Кривбасса была для украинца дебютной в этом сезоне, он успел провести на поле всего 18 минут. Всего в активе Корниенко 29 матчей в футболке "горняков".

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