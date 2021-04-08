Исмаили и Виктор Корниенко вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт "горняков".

Цыганков приступил к беговой работе после травмы – лидер Динамо готовится сыграть против Шахтера

Бразилец пропустил последние матчи из-за проблем с коленом. Корниенко 17 марта сдал положительный тест на коронавирус и также не выходил на поле. Несколько потерь у Шахтера все же остаются – Давид Хочолава занимался индивидуально, а у Евгения Коноплянки собственная программа восстановления от травмы.

Добавим, что 10 апреля дончане встретятся с Мариуполем, а 17-го – супербитва с Динамо.

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