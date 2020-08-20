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Шахтер сообщил, когда Исмаили вернется на поле

15:14 - Читати українською
Шахтер сообщил, когда Исмаили вернется на поле
Исмаили / Фото ФК Шахтер

Врачи донецкого клуба дали свой прогноз по восстановлению бразильского защитника Исмаили.

Медицинский штаб Шахтера продолжает работать над восстановлением Исмаили. В лагере донецкого клуба рассчитывают, что 30-летний бразилец сможет помочь команде уже в октябре-ноябре, сообщает Youtube-канал "горняков".

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Сейчас игрок работает в спортзале и бассейне, а в ближайшее время должен начать занятия с мячом. Восстановление идет по плану.

Напомним, Исмаили травмировался во время тренировки еще в июне, после чего бразильца уже успешно прооперировали. В прошлом сезоне УПЛ защитник провел 21 матч, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами.

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