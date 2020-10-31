"Кроты" камня на кемне не оставили от команды из Бобруйска. Счет и отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 25-й тур

Белшина – Шахтер Солигорск – 1:5

Голы: Левицкий, 90+2 – Яхшибоев, 58, 63, 81, Соке, 75, Кендыш, 86

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Аутсайдер соседнего первенства – Белшина – на своем поле потерпела сокрушительное поражение от "горняков". Первый тайм прошел без голов. Начало второй сорокапятиминутки также не предвещало разгрома. Более того, хозяева даже превосходили соперника во владении мячем, однако уступали по количеству ударов. В конце концов, количество переросло в качество и Солигорск начал реализовывать свои моменты.

В течение пяти минут Джасур Яхшибоев оформил дубль. Впоследствии словацкий полузащитник Шахтера Юлиус Соке увеличил преимущество до трех голов. На 81-й минуте узбекский нападающий забил третий раз, записал на свой счет хет-трик. Юрий Кендыш в конце матча довел счет до разгромного. И только на второй добавленной к матчу минуте Денис Левицкий сумел забить гол престижа и немного подсластить горечь поражения.

К слову, единственный украинец матча – полузащитник Белшины Роман Воробей – весь поединок просидел в запасе.

Победа позволила подопечным Григорчука вплотную приблизиться к первой ступени – от лидера чемпионата БАТЭ Шахтер отделяет лишь одно очко.

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