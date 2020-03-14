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Шахтер Солигорск под руководством Вернидуба вышел в полуфинал Кубка Беларуси

17:37 133 Читати українською
Шахтер Солигорск под руководством Вернидуба вышел в полуфинал Кубка Беларуси
Шахтер Солигорск вышел в полуфинал Кубка Беларуси / ФК Шахтер С

Команда украинского тренера уверенно преодолела стадию 1/4 финала национального Кубка.

Кубок Беларуси, 1/4 финала, ответный матч

Шахтер Солигорск – Торпедо БелАЗ – 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Кендыш, 88, 90 (пен)

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Команда Юрия Вернидуба забила победные голы на последних минутах матча. Главным героем встречи стал 29-летний хавбек Юрий Кендыш, который перешел в Шахтер в январе этого года из молдовского Шерифа.

Отметим, что путевку в полуфинал уже завоевала Славия-Мозырь. В других матчах 1/4 финала встретятся Динамо Минск с БАТЭ (первый матч – 1:2) и Ислочь с Динамо Брест (первый матч – 0:0).

К слову, старт нового розыгрыша чемпионата Беларуси запланировано на 19 марта.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Торпедо БеЛАЗ Торпедо БеЛАЗ
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