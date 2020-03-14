Шахтер Солигорск под руководством Вернидуба вышел в полуфинал Кубка Беларуси

Команда украинского тренера уверенно преодолела стадию 1/4 финала национального Кубка.
Кубок Беларуси, 1/4 финала, ответный матч
Шахтер Солигорск – Торпедо БелАЗ – 2:0 (первый матч – 1:0)
Голы: Кендыш, 88, 90 (пен)
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Команда Юрия Вернидуба забила победные голы на последних минутах матча. Главным героем встречи стал 29-летний хавбек Юрий Кендыш, который перешел в Шахтер в январе этого года из молдовского Шерифа.
Отметим, что путевку в полуфинал уже завоевала Славия-Мозырь. В других матчах 1/4 финала встретятся Динамо Минск с БАТЭ (первый матч – 1:2) и Ислочь с Динамо Брест (первый матч – 0:0).
К слову, старт нового розыгрыша чемпионата Беларуси запланировано на 19 марта.
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