Шахтер Солигорск оступился в матче с аутсайдером – Вернидуб упустил возможность оторваться от Милевского

В рамках 14-го тура чемпионата Беларуси солигорский Шахтер не смог одолеть брестский Рух. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Беларуси-2020, 14-й тур

Шахтер С – Рух Брест – 1:1

Голы: Лисакович, 76 – Диалло, 72

Первый тайм был за подопечными Вернидуба, которые упускали моменты один за другим. Особо следует отметить нереализованный выход один на один Лисаковича, который попытался забить рабоной. Рух также огрызался, однако в первой половине голы так и не былы забиты.

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А во второй половине Диалло неожиданно вывел Рух вперед в счете – форварда упустили в штрафной. Лисакович уже через 4 минуты сравнял положение, реализовав выход один на один, однако подопечные Вернидуба не смогли вырвать победу.

Таким образом, Шахтер набрал 26 очков и поднялся на 2 место (брестское Динамо с 25 пунктами осталось третьим). Рух с 16 зачетными баллами расположился на 12 позиции.

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