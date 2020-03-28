Шахтер Солигорск одолел Городею – команда Вернидуба реабилитировалась за поражение в первом туре

Состоялся матч второго тура белорусского первенства с участием команды украинского наставника.

Чемпионат Беларуси, 2-й тур

Городея – Шахтер Солигорск – 0:2

Голы: Диасамидзе, 56, Подстрелов, 89

Нереализованный пенальти: Кендыш, 33 (Ш)

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Гости уже в первом тайме получили роскошный шанс открыть счет, но хавбек Шахтера Юрий Кендыш не смог реализовать пенальти.

После перерыва справедливость восторжествовала и подопечные Юрия Вернидуба сумели организовать два гола и спокойно довести матч до победы.

После двух туров Шахтер Солигорск с тремя очками расположился на 6-й строчке, а Городея замыкает турнирную тиблицию пока без зачетных баллов.

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