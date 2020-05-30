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Шахтер Солигорск обыграл минское Динамо и поднялся в зону ЛЕ – подопечные Вернидуба продолжили беспроигрышную серию

21:38 81 Читати українською
Шахтер Солигорск обыграл минское Динамо и поднялся в зону ЛЕ – подопечные Вернидуба продолжили беспроигрышную серию
Динамо Минск – Шахтер Солигорск / Фото ФК Шахтер Солигорск

Солигорский Шахтер пожаловал в гости к минскому Динамо в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Чемпионат Беларуси, 11-й тур

Динамо Минск – Шахтер Солигорск – 0:1

Гол: Лисакович, 50

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Гости владели инициативой на протяжении первого тайма, но реализовать ее в забитые мячи не удалось.

Сразу после перерыва главный форвард солигорцев Виталий Лисакович забил мяч, который в итоге и оказался победным. В нынешнем розыгрыше турнира это уже 5-й гол для Виталия.

Очередные три очка подняли команду Юрия Вернидуба на третью строчку турнирной таблицы, позволяет попасть в квалификацию Лиги Европы. Команда украинского специалиста не знает вкуса поражений уже 7 матчей подряд. Динамо расположилось на 12-м месте.

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Мир Динамо Минск Динамо Минск Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Украинцы за рубежом
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