"О том, что матч с Динамо очень важен, думаю, говорить лишний раз не стоит. Мы все еще продолжаем борьбу за чемпионство.

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Несмотря на то, что между нами и Динамо 7 очков разницы, еще ничего не потеряно. Победа – это самое важное. Гол также имеет значение, но главная цель – победа", – сказал Мораес в программе Великий футбол.

Шахтер будет принимать Динамо 17 апреля, начало поединка в 19:30. Напомним, для Жуниора это принципиальное противостояние, ведь в 2018-м он со скандалом перешел из лагеря "бело-синих" к "горнякам".

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