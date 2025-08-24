"Горняки" согласовали с Флуминенсе переход 18-летнего атакующего полузащитника Исаке Силвы, утверждает журналист Уилсон Форт. Игрок уже попрощался со своими одноклубниками.

Шахтеру пришлось приложить усилия для осуществления трансфера. Флуминенсе отклонил два предложения донетчан на суммы 7 и 9 млн евро. С третьей попытки "горняки", по всей видимости, добились своего, хотя источник не называет окончательную сумму. Transfermarkt оценивает Исаке значительно скромнее – всего один миллион евро.

В прошлом году хавбек выиграл Кубок Бразилии U-17 и юношеский чемпионат страны. В этом сезоне Исаке дебютировал за первую команду Флуминенсе, но без феерии – 12 матчей во всех турнирах (около 500 минут), ни одного результативного действия. Юного бразильца связывали с Ман Сити и Ливерпулем, однако английские гранды не делали официальных предложений.

