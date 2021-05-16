Итальянский специалист станет новым наставником донецкого Шахтера, подтвердил авторитетный журналист Фабрицио Романо. Контракт на два сезона уже согласован.

Де Дзерби хочет пригласить в Шахтер звездного экс-подопечного

Отмечается, что к информации об интересе к Де Дзерби французского Лиона нельзя относиться серьезно. По слухам, "ткачи" рассматривали Роберто как одного из кандидатов на замену Руди Гарсии, который летом покинет клуб.

Напомним, Шахтер завершил прошлый сезон без трофеев и не стал продолжать сотрудничество с Луишем Каштру. Представители "горняков" воздерживаются от конкретики по поводу преемника португальцу. Однако ряд независимых источников утверждает, что это будет именно Роберто Де Дзерби.

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