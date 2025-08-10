Шахтер продолжает комплектовать команду молодыми бразильцами. Как проинформировал Фабрицио Романо, "горняки" договорились о трансфере вингера Сан-Паулу Лукаса Феррейры.

Шахтер заплатит за 19-летнего бразильца фиксированную цену в размере 10 миллионов евро, а если дончане пройдут квалификацию в Лигу чемпионов, то заплатят еще два млн евро. Также в соглашении есть пункт о перепродаже игрока, по условиям которого Сан-Паулу может получить 10% от суммы. Медосмотр Феррейры запланирован на 11 августа.

Лукас Феррейра является воспитанником академии Сан-Паулу. За первую команду он дебютировал в 2025 году. В общем вингера сыграл за клуб в 23 матчах, в которых забил один гол и отдал один ассист.

К слову, в составе Шахтера уже есть большая бразильская диаспора, которая насчитывает 10 игроков.

