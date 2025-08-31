Длительное время Фулхэм вел переговоры с Шахтером по трансферу Кевина. Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб согласовал переход 22-летнего бразильца.

По информации инсайдера, "горняки" получат за трансфер Кевина более чем 42 миллиона евро. Перед окончательным утверждением сделки еще нужно обсудить детали соглашения с игроком.

Отметим, что Фулхэм побил свой трансферный рекорд, который установил Эмиль Смит-Роу, перед прошлым сезоном перейдя из Арсенала за 31,8 миллиона евро.

Напомним, Кевин присоединился к Шахтеру в январе 2024 года. Всего он сыграл за "горняков" в 57 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов. Transfermarkt оценивает вингера в 12 миллионов евро. Соглашение Кевина с Шахтером действует до 31 декабря 2028 года.

