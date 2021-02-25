Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "горняками" и Маккаби Тель-Авив собрал 10 217 зрителей.

Брюгге – Динамо: Сирота дебютирует в еврокубках

Неделю назад Динамо также получило возможность пустить зрителей на НСК Олимпийский, однако поединок киевлян и Брюгге не мог похвастаться такой аудиторией – пришло около 3 тысяч. Правда, решение приняли за несколько часов до игры, поэтому у киевлян не было много времени, чтобы купить билеты. Не следует забывать и о морозах, которые свирепствовали в столице, и довольно раннее начало в рабочий день – 17:00.

Напомним, что Динамо дома расписало с Брюгге ничью (1:1), а Шахтер второй раз победил Маккаби (2:0 и 1:0).

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