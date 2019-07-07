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Шахтер снова проведет два спарринга в один день – на этот раз соперниками станут команды из Австрии и Сербии

18:05 104 Читати українською
Шахтер снова проведет два спарринга в один день – на этот раз соперниками станут команды из Австрии и Сербии
Тренировка Шахтера / Фото официального сайта клуба

Дончане продолжают интенсивную подготовку к сезону 2019/2020.

На 8 июля чемпион Украины запланировал два контрольных матча, информирует официальный сайт Шахтера.

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В 13:00 "горняки" встретятся с восьмой командой чемпионата Сербии – Пролетером. А уже в 19:00 подопечные Луиша Каштру проведут спарринг с Вольфсбергом, занявшим четвертое место австрийской Бундеслиги.

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Напомним, 5 июля Шахтер также сыграл два матча в один день. Тогда соперниками "оранжево-черных" были Юрдинген и Копенгаген.

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