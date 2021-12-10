Полузащитник "горняков" 11 декабря в последний раз выйдет на поле в оранжево-черной футболке.

На днях стало известно, что Марлос отказался подписывать новый контракт с Шахтером и покинет клуб на правах свободного агента. Соглашение полузащитника рассчитано до 31 декабря, а клуб решил не препятствовать уходу Марлоса.

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Соответственно матч 18-го тура УПЛ против Александрии, который состоится 11 декабря, станет последним для 33-летнего уроженца Бразилии в Украине. Вероятно, именно Марлос выведет команду на поединок в статусе капитана, сообщает Sport.ua.

Напомним, хавбек перебрался в Украину в январе 2012 года, перейдя за 4 млн. евро в Металлист из Сан-Паулу. В июле 2014 года он за 8 млн евро присоединился к Шахтеру. В текущем сезоне Марлос провел за "горняков" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.