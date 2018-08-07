Шахтер следит за Моруцаном, которого не смог купить зимой

Румынский полузащитник Стяуа Олимпиу Моруцан попал в сферу интересов донецкого Шахтера.

Шахтер проявляет интерес к атакующему полузащитнику Стяуа Олимпиу Моруцану, сообщает digisport.ro.

По информации издания, представители "горняков" следили за футболистом в двух последних матчах его команды – против словенского Рудара в Лиге Европы и Политехники в чемпионате Румынии, в которых Моруцан отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Стоит отметить, что Шахтер уже пытался приобрести тогда еще хавбека Ботошани, но тогда футболист решил продолжить карьеру в Стяуа.

Напомним, ранее Динамо было близким к трансферу игрока, а Шахтер предлагал ему 5-летний контракт.