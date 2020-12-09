Шахтер может серьезно потратиться на пополнение своего бразильского десанта.

На радары "горняков" попал 18-летний форвард Палмейраса Габриэль Верон, утверждает Goal.

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Луиш Каштру ищет молодого универсального нападающего, который сможет заменить возрастных Дентиньо и Тайсона. Верон идеально вписывается в эту концепцию, но есть серьезная проблема – цена. Палмейрас требует за жемчужину 30 млн евро, а клаусула вдвое больше. Если Шахтер решится заплатить столько за таланта, то побьет свой трансферный рекорд – 25 млн евро за Бернарда в 2013 году.

Несмотря на юный возраст, Верон уже является стабильным игроком основы Палмейраса – 8 голов и 3 ассиста в 26 матчах сезона.

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