Шедевры Корниенко и Степаненко в видеообзоре матча Шахтер – Силекс – 4:1
Шахтер разбил Силекс в спарринге на тренировочном сборе в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Силекс.
Шахтер активно провел первую половину, однако команде Каштру так и не удалось забить, несмотря на кучу моментов. "Горняки" дважды попадали в штангу. Зато Силекс вышел вперед в счете: Тантуровски замкнул красивую скидку пяткой после подачи углового.
"Подошел, ударил и забил": Корниенко скромно оценил свой шедевр в спарринге Шахтера
После перерыва Шахтер прорвало. Сначала с ударом Патрика со штрафного не справился голкипер, а позже Корниенко также со штрафного пробил в лучших традициях Роналду в девятку. Не менее эффектной вышла пушка Степаненко метров с 30, мяч от перекладины оказался в сетке ворот. Точку в матче уже в дополнительное время поставил Додо, который ударом с лета установил итог матча. Первая победа Шахтера в 2021 году.
Шахтер разгромил Силекс и завершил первый сбор – шедевры Корниенко и Степаненко подарили дебютную победу в 2021 году