Шахтер активно провел первую половину, однако команде Каштру так и не удалось забить, несмотря на кучу моментов. "Горняки" дважды попадали в штангу. Зато Силекс вышел вперед в счете: Тантуровски замкнул красивую скидку пяткой после подачи углового.

"Подошел, ударил и забил": Корниенко скромно оценил свой шедевр в спарринге Шахтера

После перерыва Шахтер прорвало. Сначала с ударом Патрика со штрафного не справился голкипер, а позже Корниенко также со штрафного пробил в лучших традициях Роналду в девятку. Не менее эффектной вышла пушка Степаненко метров с 30, мяч от перекладины оказался в сетке ворот. Точку в матче уже в дополнительное время поставил Додо, который ударом с лета установил итог матча. Первая победа Шахтера в 2021 году.

Шахтер разгромил Силекс и завершил первый сбор – шедевры Корниенко и Степаненко подарили дебютную победу в 2021 году