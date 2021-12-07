Шахтер в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Шериф. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 Шахтер – Шериф начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на сервисе MEGOGO.

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Поединок нет турнирного значения, ведь "горняки" не смогут подняться с четвёртого места – подопечные Юрия Вернидуба опережают дончан на пять очков и сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Для украинской команды встреча важна в плане престижа, рейтинга и финансов (за победу УЕФА дает 2,8 млн. евро). Подопечные Роберто Де Дзерби пока не выиграли ни одного матча в группе ЛЧ.

Стартовые составы

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Корниенко – Антонио, Бондаренко – Марлос, Судаков, Соломон – Фернандо

Запасні: Шевченко, Трубин, Витао, Майкон, Мораес, Тете, Мудрик, Матвиенко, Конопля, Исмаилі, Сикан, Коноплянка

Шериф: Атанасиадис – Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано – Аддо, С. Тилль – Янсане, Коловос, Бруно – Траоре

Запасні: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастанеда, Джульен, Кожокарь, Николов, Кожокару

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