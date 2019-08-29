Шахтер сформировал заявку на Лигу чемпионов 2019/20 – Борячук и Мудрык также в списке

Чемпион Украины подал официальную заявку для участия в Лиге чемпионов УЕФА.
В заявке "горняков" по спискам А и Б 29 футболистов:
Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин.
Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо.
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 91. Михаил Мудрык, 99. Фернандо.
Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 23. Андрей Борячук, 45. Даниил Сикан.
Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 августа, в 19:00.
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