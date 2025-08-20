Шахтер и Серветт поборются за выход в основной этап Лиги конференций 2025/26. Где посмотреть первый матч – подскажет "Футбол 24".

В четверг, 21 августа, Шахтер проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА против Серветта. Поединок примет Городской стадион имени Генрика Реймана в Кракове, старт игры запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Трансляцию встречи покажет канал телепула УПЛ ТВ, который доступен большинству операторов и на ОТТ-платформах – MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV и других.

Стоит напомнить, что дончане начинали свой еврокубковый путь в квалификации Лиги Европы. Там Шахтер сначала одолел финский Ильвес, после чего уверенно обыграл турецкий Бешикташ в двух матчах. Впрочем, на пути команды стал Панатинаикос, который в серии пенальти выбил украинский клуб из турнира.

