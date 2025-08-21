После выноса Бешикташа дончанам пророчили минимум четвертьфинал Лиги Европы, а турки вообще ожидали увидеть "горняков" в стамбульском финале. Украинские болельщики, эксперты и футболисты тоже схватили эту волну. Почти во всех прогнозах Шахтер считали безапелляционным чемпионом. И вот прошел месяц – "горняки" потеряли очки уже во втором туре УПЛ, пропустив три гола, а из еврокубков они вообще могут вылететь.

Шахтер – Серветт: где смотреть матч плей-офф квалификации Лиги конференций

Чтобы этого не произошло, надо побеждать Серветт. Швейцарцы в предыдущем сезоне стали серебряными призерами чемпионата, пробившись во второй квалифай-раунд ЛЧ и даже одержав там победу – "жертвой" стала пльзеньская Виктория. Вот только потом дела пошли вниз.

Команда не знала побед в течение месяца. Серветт потерпел пять поражений подряд, вылетев из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы (оттуда альпийцев выбил Утрехт), а в Суперлиге случились поражения от Янг Бойз и Сенкт-Галлена. Затем удалось сыграть вничью с Грассхоперсом. Суммарный счет этих матчей – 6:16. В половине случаев соперники забивали 3+ голов.

11 августа Серветт возглавил Жослен Гурвеннек, который тренировал Генгам, Бордо и Нант, а чемпионский Лилль под его руководством упал на 13-ю позицию. По большому счету, Жослен – эталонный французский Ле Физрук. Свой дебют в Швейцарии он провалил, сгорев Утрехту (1:2), но в кубковом матче против Дардании его подопечные победили со счетом 5:0. Что и неудивительно, когда соперник представляет пятую лигу.

Рассказать о составе Серветта почти ничего. Главным героем является 35-летний форвард Стеванович, который в предыдущем сезоне забил 16 голов и отдал 10 ассистов – в его активе 223 минуты в Ла Лиге начала 2010-х (выступал за Севилью и Алавес). С более свежих героев можно вспомнить разве что центрбека Диланна Бронна, известного по матчам в Салернитане. И все. Лучших футболистов швейцарцы распродали, оставив себе ноунеймов.

Среди них выделяется персона Гаэля Ондуа. Камерунский опорник выступал на ЧМ-2022 и прославился российским флажком на своих бутсах. Он является воспитанником московских Локомотива и ЦСКА и называет рашку своим домом. Свое место на скамейке запасных в Ганновере этот паренек связывал с русофобией. Таким персонажам точно не место в еврокубках – УЕФА этого не понимает, но Шахтер должен исправить данную ошибку.

Шахтер подходит к встрече в статусе безусловного фаворита. Вылет воз Панатинаикоса вряд ли следует считать тревожным звоночком – подобные пробуксовки можно было ожидать от нового проекта. Дончане не очень хорошо играли в Греции, но в ответном матче доминировали тотально. Причем они не отказались от собственного стиля, играя в футбол с высокими позициями центрхавов, с пасами в глубину и активным контрпрессингом на чужой трети.

В предыдущих матчах такой футбол открывал много пространства за спинами дончан. Карпаты наказали за это тремя голами из контратак. Тоже самое могли сделать греки и Эпицентр, однако неделю назад проблему удалось устранить. Шахтер защищался очень неплохо – в частности, в переходных фазах. Даже удаление Очеретько произошло из-за желания как можно быстрее вернуть владение на чужой половине.

Не хватало только качественного завершения атак – и вот это уже случается не впервые. Даже с Ильвесом в Финляндии команда страдала от расточительности, да и у ворот Эпицентра в первые 60 минут создали мало. На выходных в Ровно феерии тоже не произошло, хотя "горняки" таки победили. Соперники несколько адаптировались к футболу Арды Турана, опуская линию обороны и оставляя меньше пространства за спинами, поэтому моментов стало меньше.

Но в организационном плане Шахтер остается крутым. Коллектив выглядел бы еще круче, если бы на кадровые проблемы. Сначала травмировался Кевин, которого собираются продать в Фулхэм за 45 млн евро. Затем надолго выпал Траоре, а за ним ушли Эгиналду и Педриньо. Один матч вынужден был пропустить Судаков, а в поединке с Вересом повреждения получили Конопля и Алиссон – они уже восстановились (как и Педринью), но сегодня не сыграет Очеретько.

Описывать августовский спад Шахтера без учета этого фактора невозможно. Глубина состава потерпела настолько тяжелый удар, что Арда Туран проводил замены только в конце поединков – потому что некого было выпускать. Постепенно ситуация выравнивается, а за неделю она должна стать еще лучше, а значит и футбол Шахтера должен был бы пойти на подъем. Другого выбора у "горняков" и нет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мраз, Ансельм, Дулине – Крыськив (под вопросом), Кевин (под вопросом), Эгиналду, Траоре

Дисквалифицированные: Очеретько (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Серветт – Шахтер

Серветт: Фрик – Маньен, Бронн, Руэ, Мазику – Конья, Фомба – Стеванович, Джаллоу, Моранди – Гиймено

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Алиссон, Педринью, Судаков, Невертон – Элиас

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера, тотал меньше 2,5

Несмотря на слабость нынешнего Серветта, забрасывать шляпами соперника не следует. Если Эпицентр, Верес и Карпаты способны создать дончанам проблемы, то швейцарцы тем более. Чем они хуже? Тем более, что за последнюю неделю Жослен Гурвенек мог что-то улучшить, или же просто хорошо проанализировать "горняков".

Надо быть ко всему готовым, но все равно Шахтер кажется намного сильнее. Слишком уж много пропускают альпийцы и слишком слабо они выглядели в топ-матчах. Подопечные Арды Турана должны победить, хотя при нынешних кадровых условиях вряд ли следует рассчитывать на феерию Тотал больше 2,5 в этом матче не пробьют.

