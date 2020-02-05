Шахтер – Сеннерюск – 2:2 – видео голов и обзор матча

Шахтер встречался с Сеннерюском в рамках тренировочных сборов. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Сеннерюск.

Товарищеский матч

Шахтер – Сеннерюск – 2:2

Голы: Тайсон, 54, Коваленко, 61 – Кривцов, 28 (аг), Кристиансен, 88

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В первой половине игры Кривцов допустил досадную ошибку и срезал мяч в свои ворота. После перерыва "горняки" сумели переломить ход поединка благодаря точным ударам Тайсона и Коваленко.

Когда казалось, что очередная победа уже в кармане донецкого клуба, номинальные гости сумели выровнять положение и зафиксировать итоговый счет 2:2.

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