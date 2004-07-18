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Шахтер сделал видео всех голов Срны за донецкий клуб

18:26 8 Читати українською
Шахтер сделал видео всех голов Срны за донецкий клуб
Дарио Срна / Футбол 24

Донецкий Шахтер вспомнил 15 лет защитника Дарио Срны в клубе, сделав видео всех голов хорвата.

Официальный канал Шахтера в YouTube выложил видео всех голов Дарио Срны за донецкий клуб.

Срна написал прощальное письмо фанатам Шахтера

Хорват присоединился к горнякам в 2003 году. Первый мяч он забил ударом со штрафного в матче Кубка Украины против Явора 9 августа 2003 года.

Всего на счету Срны 49 голов. Также за 15 лет Шахтер выиграл Кубок УЕФА и 4 раза вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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