Шахтер сделал видео всех голов Срны за донецкий клуб

Донецкий Шахтер вспомнил 15 лет защитника Дарио Срны в клубе, сделав видео всех голов хорвата.

Официальный канал Шахтера в YouTube выложил видео всех голов Дарио Срны за донецкий клуб.

Срна написал прощальное письмо фанатам Шахтера

Хорват присоединился к горнякам в 2003 году. Первый мяч он забил ударом со штрафного в матче Кубка Украины против Явора 9 августа 2003 года.

Всего на счету Срны 49 голов. Также за 15 лет Шахтер выиграл Кубок УЕФА и 4 раза вышел в плей-офф Лиги чемпионов.