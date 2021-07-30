"Горняки" сделали Бенфике предложение по левому защитнику Алексу Гримальдо, утверждает A Bola.

Определились трансляторы матчей Шахтера и Колоса в квалификациях еврокубков

Этим летом Шахтер уже приобрел у "орлов" Педриньо за 18 млн евро, а теперь готов пойти за еще одним игроком. Ранее сообщалось об интересе Наполи и Лацио к Гримальдо, однако источник опровергает эту информацию. Дончане являются единственным претендентом на воспитанника Барселоны, но 25-летний игрок больше настроен на переезд в топ-чемпионат.

В прошлом розыгрыше чемпионата Португалии Гримальдо провел 31 матч, отметившись 2 голами и впечатляющими 10 ассистами. Transfermarkt оценивает испанца в 22 млн евро.

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